الداخلية تعلن اعتقال عدد كبير من متعاطي المخدرات في 'عملية البتاوين'

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال عدد كبير من متعاطي المخدرات في "عملية البتاوين" التي نفذت قبل ايام وسط بغداد. وقالت الداخلية وفقاً لوكالة الانباء العراقية، إنه "تم القبض على عدد كبير من متعاطي المخدرات في عملية البتاوين واعتمدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات حالياً الخط الساخن ومنصات التواصل الاجتماعي لاستقبال البلاغات".



وأضافت "لدينا خطة مستقبلية لنشر مفارز مختصة بمكافحة المخدرات في المنافذ الحدودية"، مشيرة الى أن "المنافذ الحدودية تتم متابعتها من قبل شعبة مكافحة المخدرات التابعة إلى مديرية شرطة الجمارك".

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