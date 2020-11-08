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نادي سيروان يتوج بلقب بطولة المنطقة الشمالية للشباب والمتقدمين بالمواي تاي

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2020-11-08 | 16:26

نادي سيروان يتوج بلقب بطولة المنطقة الشمالية للشباب والمتقدمين بالمواي تاي

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اختتمت فعاليات بطولة المنطقة الشمالية للمواي تاي لفئتي الشباب و المتقدمين و التي احتضنها قاعة نادي آشتي بمحافظة السليمانية برعاية وزير النفط احسان عبد الجبار والتي أستمرت فعالياتها للفترة من الرابع ولغاية السابق من الشهر الحالي وبمشاركة أكثر من 140 لاعب يمثلون (11) نادياً من محافظات (اربيل والسليمانية والموصل).
وأسفرت النتائج الفرقية عن هيمنة نادي سيروان نوي على المنافسات ولكلا الفئتين وأحرز المركز الأول لفئة (المتقدمين) ثم آشتي ثانيا و بروسك ثالثا مناصفة مع نشتمان.

سيروان نوي كرر التتويج اولا لفئة الشباب وجاء بنجوين ثانيا و حل سهل نينوى ثالثا مناصفة مع قرداغ.


وقال رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك: "شهدت البطولة منافسات قوية جدا وبحضور حكومي ورياضي كبير يتقدمهم كاوه رشيد مدير شركة توزيع المنتجات النفطية في كركوك ممثل وزير النفط احسان عبد الجبار راعي البطولة،فضلا عن تواجد عدد كبير من المسؤولين الرياضيين في أقليم كردستان العراق وممثلي اللجنة الأولمبية هناك وقادة الحركة في وزارة الشباب والرياضة بالاقليم".

وأضاف علك: "شكل اتحادنا لجنة فنية عليا لأختيار اللاعبين المميزين واستدعائهم لصفوف المنتخبات الوطنية ودخولهم في معسكرات تدريبية لأختيار الأفضل منهم استعداد للمشاركة في المستحقات الخارجية المقبلة".


كما واشاد عضو الجمعية العمومية بالمستوى الراقي للجنة الحكام وقيادتهم نزالات البطولة بكل أقتدار فضلا عن قيادة لجنة المسابقات برئاسة نائب رئيس الأتحاد علي المحمداوي وباقي اعضاء اللجنة التنظمية لأدارة بطولة المنطقة الشمالية بنجاح كبير أشاد به جميع من حضر البطولة.

و تنتظر جماهير المواي تاي منافسات بطولة المنطقة الوسطى للشباب و المتقدمين إضافة إلى بطولة بغداد لفئة المتقدمين قبل ختام العرس التنافسي ببطولة أبطال اللعبة المتوجين ببطولات مناطقهم.

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