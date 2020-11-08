وزير التربية يوافق على زيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد الفنون الجميلة

اعلنت وزارة التربية، الاحد، عن الموافقة على زيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد الفنون الجميلة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير التربية علي حميد الدليمي وافق اليوم الأحد ، على زيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام معاهد الفنون الجميلة للبنين والبنات / الدراسة الصباحية ، للعام الدراسي 2020 – 2021".

واضاف ان "الوزارة ابلغت أقسام الاعداد والتدريب / شُعبة المعاهد التابعة للمديريات العامة للتربية في المحافظات (بغداد الكرخ الأولى والثالثة ، الرصافة الأولى ، نينوى ، البصرة ، الانبار ، صلاح الدين ، كركوك ، ديالى ، واسط ، النجف الأشرف ، القادسية ، ذي قار) ، بزيادة الطاقة الاستيعابية بواقع (10) طُلاب لكل قسم في معاهد الفنون الجميلة / الدراسة الصباحية ، على ان يتم ذلك بعد توفر الإمكانيات اللوجستية المتمثلة بـ(القاعات الدراسية و الملاكات التدريسية فضلاً عن الأثاث المدرسي)".