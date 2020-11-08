الزراعة تعلن إتلاف كميات من اللقاحات البيطرية والاضافات العلفية

اعلنت وزارة الزراعة، الاحد، عن إتلاف كميات من اللقاحات البيطرية والاضافات العلفية، مبينة انها منتهية الصلاحية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات المحجر البيطري في طريبيل التابع لقسم المحاجر البيطرية قامت بإتلاف كمية من اللقاحات البيطرية تقدر تصل إلى ( ٢٤٠ ) علبة سعة ( ١ ) لتر المانية المنشأ بالاضافة الى كمية مقدارها ( ٣٦٠ ) كغم من الاضافات العلفية / فول الصويا صينية المنشأ المخصصة للاستهلاك الحيواني لانتهاء الصلاحية وعدم وجود موافقة دائرة البيطرة".

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واضافت ان "عملية الاتلاف تمت بعد تلقي المحجر البيطري في طريبيل طلباً من مركز كمرك طريبيل الحدودي التابع لمديرية كمرك المنطقة الغربية بفحص هذه الكميات الموزعة على عدد من السيارات الخاصة و بيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الحيواني".

واكدت ان "نتائج الفحوصات التي اجريت في المحجر البيطري في المنفذ بينت ان هذه المواد منتهية الصلاحية و غير صالحة للاستهلاك الحيواني ، وعلى اثر ذلك تم حرق و اتلاف الكميات الموجودة بالمنفذ الحدودي"، مشيرة الى انه "تم تنظيم محاضر اتلاف اصولية بحضور لجنة تضم ممثل عن المحجر البيطري في طريبيل و ممثل عن المحجر الزراعي وكذلك ممثل عن كمرك طريبيل و ممثل عن مديرية المنفذ المذكور بالإضافة الى ممثل مركز شرطة كمرك طريبيل الحدودي وممثلين عن الجهات الامنية المختصة".