ليبيا تودع اللواء حسين الكوني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

بأسى وحزن، ودعت ليبيا اللواء حسين الكوني، أحد رموز النضال الوطني، والفارس الذي تصدى للاحتلال التركي.

وفاة "أسد الصاعقة".. قاهر الإرهابيين في ليبيا

والكوني، رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق الليبية، توفي الجمعة إثر وعكة صحية، لتكون وفاته ثاني صدمة تتكبدها ليبيا بعد أربعة أيام فقط من وفاة فهدها الأسمر ونيس بو خماد.

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ولآخر لحظة في حياته، ظل الكوني رافضا للتدخل التركي في بلاده حفاظا على سيادتها ووحدتها.

وقبل وفاته بساعات، أصدر المجلس الاجتماعي لطوارق ليبيا بيانا أكد فيه رفض المساعي التركية لإيجاد موطئ قدم لها جنوبي البلاد، من خلال استمالة بعض المحسوبين على الطوارق.

كما شدد المجلس رفضه، بشكل قطعي، الزيارة التي أجراها، الأربعاء، مولاي قديدي (من الطوارق) إلى العاصمة التركية أنقرة، ولقائه مع مسؤولين أتراك حول طوارق ليبيا.