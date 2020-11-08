جونسون يتذكر علاقته "الجيدة" بترامب.. ويهنئ بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الأحد، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

غير أن جونسون أكد، في الوقت نفسه، على علاقته الجيدة مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال جونسون، إن علاقته الجيدة مع ترامب، لن تؤثر على ما ينتظره من جو بايدن أو العلاقات الأمريكية البريطانية، وذلك خلال تصريحات مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



وأكد جونسون، أن بريطانيا والولايات المتحدة ستعملان معًا لدعم الديمقراطية ومكافحة تغير المناخ، وتابع "لم أتحدث مع بايدن بعد، لكن الولايات المتحدة أقرب وأهم حليف لنا، وهذا هو الحال ولن يتغير".

وأردف رئيس الوزراء البريطاني "أنا اتطلع إلى العمل مع الرئيس بايدن وفريقه في الكثير من الأشياء الحاسمة بالنسبة لنا في الأسابيع والأشهر المقبلة: معالجة تغير المناخ والتجارة، والأمن الدولي، والعديد، من القضايا الأخرى".

Advertisements

وهنأت مختلف دول العالم بايدن بعد إعلان فوزه ليصبح الرئيس رقم 46 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب زعماء وقادة العالم عن أملهم في مواجهة أكبر التحديات في العالم مع الإدارة الجديدة، متمنيين انطلاقة جديدة للعلاقات.

وفاز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي العشرين لولاية بنسلفانيا ليرتفع عدد الأصوات التي جمعها لأكثر من 270 اللازمة للفوز، بعد 4 أيام من الإثارة الشديدة، والمنافسة الشرسة مع الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته ترامب.

وعقب إعلان فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية، أمس السبت، تعهّد الرئيس المنتخب أن يكون رئيسا لـ"جميع الأمريكيين"، وذلك في انتصار يأتي بعدما انتزع ولايات حاسمة عدة من خصمه الجمهوري دونالد ترامب.