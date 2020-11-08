رئيس وزراء إثيوبيا يعين قائداً جديداً للجيش وسط استمرار عملية عسكرية داخلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عيّن رئيس وزراء أثيوبيا الأحد قائداً جديداً للجيش بعد أربعة ايام من إطلاق عملية عسكرية في إقليم تيغراي شمالي البلاد.



وذكر بيان صدر عن مكتب ابيي أحمد أنّ برهان جولا، نائب قائد الجيش، "تمّت ترقيته إلى منصب قائد"، دون ذكر أسباب.

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