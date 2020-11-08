شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تصدر تقريرها عن متابعة اليوم الثانى لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها بدأت عملها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لمتابعة العملية الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، والتي تجرى في 13 محافظة من خلال 1500 متابع موزعين علي كافة محافظات المرحلة الثانية، ومر متابعونا على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بها.

وأفاد متابعو التنسيقية بأن التصويت في اليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب قد شهد إقبالا أكثر من اليوم الأول، حيث ارتفعت معدلات التصويت خاصة من الشباب والسيدات بمحافظات الدلتا والقاهرة، ومن المتوقع استمرار ارتفاع كثافة التصويت خاصة بعد انتهاء فترة الراحة في منتصف اليوم، مع عودة الموظفين من أعمالهم.

وأكد المتابعين انتظام سير العملية الانتخابية وفقا لقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات التي التزمت بالمعايير الدولية المتبعة في الانتخابات، كما شهدت اللجان تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشددين على عدم رصدهم مخالفات انتخابية مؤثرة على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، لكنهم أشاروا لبعض المخالفات تمثلت في كسر بعض مرشحي الفردي للصمت الانتخابي أمام بعض اللجان، بينما أكدوا حرص رؤساء اللجان على عدم ارتكاب أية مخالفات انتخابية داخل اللجان مع التزامهم بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة للعملية الانتخابية.

كما رصد متابعو التنسيقية تأخيرًا في فتح بعض اللجان بشكل محدود في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية، والتزاما كاملًا بالمواعيد المقررة لفتح اللجان في محافظات بورسعيد وشمال وجنوب سيناء.

وعرضت التنسيقية فى تقريرها الأول بعضا من مشاهدات متابعينا علي مدار اليوم:

1- محافظة القاهرة – منطقة الجمالية

مدرسة الحسين الإعدادية بنات، فتحت اللجنة أعمالها الساعه 9 صباحًا مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية، مع تصويت مكثف من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

2- محافظة بورسعيد – حي المناخ

مدرسة الشهيد أحمد حمدي – لجان فرعية 17- 18، فتحت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحًا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءت الاحترازية، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني ولا يوجد مخالفات انتخابية داخل أو خارج اللجنة.

3- محافظة السويس – حي الأربعين

مدرسة الشهداء الأعدادية بنين – لجنة فرعية 21، فتحت اللجنة الساعة 9 صباحًا، مطبقة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، دون مخالفات انتخابية داخل أو خارج اللجنة مع إقبال كثيف من الشباب والسيدات، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

4- محافظة المنوفية – مدينة السادات

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مدرسة عمر الفاروق – لجنة فرعية 88، فتحت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحًا، مطبقة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية، ولا يوجد مخالفات انتخابية داخل اللجنة، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني، مع ملاحظة وجود دعاية انتخابية خارج هذه اللجنة.

5- محافظة الشرقية – منيا القمح

مدرسة البنات الثانوية، فتحت اللجنة الساعة 9 صباحًا مطبقة الإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية الانتخابات، ويدلي الناخب صوته خلف ساتر قانوني، ولا توجد مخالفات انتخابية داخل اللجنة لكنه تم رصد كسر للصمت الانتخابي خارج هذه اللجنة باستمرار الدعاية لبعض مرشحي الفردي.

وتلقت غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكوى متكررة بمشكلة فنية في الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات لا تمكن المواطنين من معرفة لجانهم الانتخابية نتيجة للضغط الشديد على الموقع، ولذلك ننصح المواطنين بمعرفة لجنتهم عن طريق إرسال رسالة نصية بالرقم القومي على رقم 5151 حتى يتم إصلاح المشكلة الفنية بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستمر غرفة العمليات المركزية بمتابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم، واستمرار التنسيق مع غرف العمليات المناظرة بمنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصدر الغرفة تقارير لاحقة على مدار اليوم.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ".

• 42 مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.