شكرا لقرائتكم خبر عن عمالة وخيانة وفشل متصل.. الإخوان وواشنطن قصة خذلان مستمرة منذ 80 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية فى تقرير حديث له تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية الطويل فى الاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية وسعيها الدائم للتقرب من الأنظمة الأمريكية المختلفة، وجاء التقرير بعنوان "الإخوان وواشنطن.. خذلان مستمر على مدار 80 سنة".

أوضح التقرير أن عناصر تنظيم الإخوان يستمرون فى تصدير أن نتائج الانتخابات الأمريكية ستمنحها قُبلة الحياة التى تعيدها للمشهد المصرى من جديد، وهو حلقة جديدة من مسلسل الرهان على جدوى الاستقواء بالخارج فى وجه الدولة الوطنية، وربما حقق ذلك الرهان مكاسب مرحلية لصالح التنظيم، فى فترات سابقة كانت الدولة فيها فى أضعف حالاتها، مثل فترة ما بعد ثورة 1952 وثورة يناير 2011.

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ولكن مع استعادة الدولة المصرية كاملة مؤسساتها وقدراتها، أصبح رهان الإخوان على حدوث مثل هذا التأثير على القرار المصرى دربا من الخيال وأحلام اليقظة، التى يسعى عناصره للتمسك بها بعد أن قضت ثورة 30 يونيو على قواعد التنظيم فى مصر، وعل أبرز أسباب هذا الاتجاه داخل التنظيم ما ناله الإخوان من دعم كبير عبر إدارة الرئيس الديمقراطى "باراك أوباما"، كباقى تنظيمات الإسلام السياسى خلال تلك الفترة، وكشفت تسلسل الأحداث أن التنسيق بين مكتب الإرشاد والخارجية الأمريكية انطوى على توظيف هيكلى لمركز وأفرع الإخوان فى العديد من دول انتشاره.

وقد جاء ذاك التوظيف كنتاج للرغبة الأمريكية فى جر التيارات العنيفة إلى مربع العمل السياسى بديلا للممارسات الإرهابية، مع ضمانة تصدر تنظيم الإخوان لهذا المسار باعتباره القوة التى يمكن السيطرة عليها، ولأنها داومت على الحديث عن كونها الممثل الأقرب للإسلام الوسطلا بين عدة اتجاهات أكثر خطورة.