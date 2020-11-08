شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الشيوخ يستقبل وزير البترول ويشدد على أهمية التعاون بين المجلس والوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المهندس طارق المُلا وزير البترول، التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمكتبه اليوم الأحد، للوزير.

ورحب رئيس مجلس الشيوخ فى بداية اللقاء بالمهندس طارق المُلا، باعتباره رائداً من رواد البترول والطاقة بمصر، معرباً عن أمله فى أن يتحقق على يديه نقلة نوعية فى قطاع البترول، مشيرًا إلى تحول مصر لدولة رائدة سواء فى مجال الاستخراج أو التصنيع ، وشدد رئيس مجلس الشيوخ على أهمية التعاون بين المجلس ووزارة البترول.

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ومن جانبه، قدم " المُلا" الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ متمنياً له النجاح والتوفيق فى إدارة هذا البيت النيابى المُهم، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من خبرات رئيس المجلس السابقة، لتعظيم الاستفادة من ثرواتنا وتوفير الرفاهية لشعبنا العزيز.

ويذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول بعد انتخابه تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ.