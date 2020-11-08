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ترامب متمسكا بموقفه: هذه انتخابات مسروقة

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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد موقفه من نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا أنها "انتخابات مسروقة".

 

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات اليوم الأحد: "هؤلاء الناس لصوص. أجهزة المدن الكبرى فاسدة. هذه انتخابات مسروقة".

وأضاف: "أفضل مؤسسة لإجراء استطلاعات الرأي في بريطانيا أشارت هذا الصباح إلى

أنه من الواضح أن هذه الانتخابات كانت مسروقة، وأنه من المستحيل تصور أن بايدن تفوق في بعض هذه الولايات.. حيثما كان الأمر مهما، سرقوا ما كان عليهم أن يسرقوه".

 

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وتقضي العادة بأن يهاتف المرشح الخاسر

الآخر الفائز لتهئنته وهو تقليد يحترم في السياسة الأمريكية لكنه ليس واجبا بأي حال من الأحوال، وبالتالي لا يتعين على ترامب التنازل والخروج والإقرار بالهزيمة. كما أنه ليس مضطرًا لمحاولة التظاهر والتفاعل بشكل جيد أو حضور حفل تنصيب بايدن الذي يبدأ ولاية من 4 أعوام كساكن وسيد للبيت الأبيض، بحسب ما نصت عليه التشريعات بالولايات المتحدة.

 

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