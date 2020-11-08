جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد موقفه من نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا أنها "انتخابات مسروقة".
وكتب ترامب في سلسلة تغريدات اليوم الأحد: "هؤلاء الناس لصوص. أجهزة المدن الكبرى فاسدة. هذه انتخابات مسروقة".
وأضاف: "أفضل مؤسسة لإجراء استطلاعات الرأي في بريطانيا أشارت هذا الصباح إلىأنه من الواضح أن هذه الانتخابات كانت مسروقة، وأنه من المستحيل تصور أن بايدن تفوق في بعض هذه الولايات.. حيثما كان الأمر مهما، سرقوا ما كان عليهم أن يسرقوه".
وتقضي العادة بأن يهاتف المرشح الخاسر
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب متمسكا بموقفه: هذه انتخابات مسروقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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