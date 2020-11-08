جبران باسيل يدافع عن نفسه بعد فرض عقوبات أمريكية عليه بتهمة الفساد

دافع السياسي اللبناني البارز، جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر، عن نفسه ضد مزاعم الفساد بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه.

وفي خطاب متلفز، وصف باسيل العقوبات بأنها ظلم وقال إنه سيتخذ اجراءات قضائية مطالبا بتعويضات.

وباسيل هو زعيم أكبر كتلة سياسية مسيحية في لبنان، فضلا عن كونه صهر الرئيس ميشال عون.

وفي خطابه ، قال باسيل أيضا إنه تعرض لضغوط من الولايات المتحدة لقطع علاقاته مع حزب

الله.

وأصبح باسيل محط غضب النشطاء اللبنانيين والمتظاهرين اللبنانيين، الذين يتهمون السياسيين في البلاد بالفساد والافتقار للكفاءة. وزاد غضبهم إثر الانفجار الهائل في بيروت قبل ثلاثة أشهر.

وأدرجت الولايات المتحدة ، الجمعة ، باسيل على قائمتها السوداء، متهمة إياه بالفساد وعلاقة وطيدة بينه وبين بحركة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران، والتي أدرجتها واشنطن جماعة

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إرهابية. .

ولباسيل طموحات سياسية، وشغل منصب وزير الاتصالات والطاقة والمياه والشؤون الخارجية.

والتيار الوطني الحر متحالف سياسيا مع حزب الله، الذي أصبح أقوى قوة سياسية في لبنان. وقال باسيل إن حزب الله ضروري للدفاع عن لبنان.

وقال "نحن لا نطعن أي لبناني في ظهره لمصالح خارجية ، ولن نوافق على عزل أي مكون لبناني ولو دفعنا ثمنا باهظا ".

وقال باسيل إن "العقوبات المفروضة عليه لا ينبغي أن تعيق تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الانهيار المالي".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها منذ الحرب الأهلية بين 1975 و 1990.