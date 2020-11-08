حاكم فيينا: الإرهاب لن يقسم المجتمع وستبقى النمسا قوية ومتماسكة

أكد ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأحد، أن النمساويين لن يسمحوا بانقسام المجتمع وستبقى الدولة قوية ومتماسكة.
جاء ذلك تعليقا على قيادة أحد عناصر اليمين المتشدد سيارة في الحي الثامن وهويقوم بتشغيل أصوات مرتفعة عبارة عن صوت طلقات رصاص يعقبها أذان في محاولة لنشر الذعر في البلاد وإثارة طوائف الشعب ضد بعضها.
وقال حاكم فيينا إن العاصمة مرت بأسبوع حزين بعد الهجوم الإرهابي الخطير يوم الاثنين الماضي والذي تسبب في مقتل 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
وأشار لودفيج إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من ينشر الذعر في البلاد أو استغلال مخاوف المواطنين بسبب تداعيات الهجوم.
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