الإعلام السوري: الجيش التركي يخلي النقطة 3

ذكرت وسائل إعلام سورية، أن الجيش التركي بدأ تفكيك "نقطة مراقبة" جديدة له في ريف حلب تمهيدا للانسحاب منها.
وقالت وسائل وصفحات إخبارية إن الجيش التركي قرر إخلاء نقطة "قبتان الجبل" الواقعة في ريفحلب الغربي المعروفة بالنقطة 3.
وكانت القوات التركية أخلت في الأيام الماضية عددا من النقاط في ريف حماة الشمالي، كانت أكبرها نقطة مورك في الـ 20
كذلك أخلت نقطتي شير مغار في شمال غرب حماة، ومنطقة معرحطاط جنوب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.
وكانت تركيا أنشأت عددا من "نقاط المراقبة" داخل سوريا، ضمن مناطق ما يعرف بخفض التصعيد.
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