وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

أكد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الفرنسى جون ايف لورديان عمق علاقات التعاون فى مختلف المجالات والتنسيق المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك، الذى عقده الوزيران، اليوم الأحد، فى ختام جلسة مباحثاتهما، التى جرت بقصر التحرير.
ورحب شكرى- فى بداية المؤتمر الصحفى بالوزير الفرنسى، مشيرا إلى العلاقات القوية والتاريخية التى تربط ببن البلدين ويتم العمل على تعزيزها.
وأشار إلى أن الوزير الفرنسى شرف، فى وقت سابقاليوم، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى له، حيث جرت مباحثات مطولة تناولت العديد من الموضوعات ومن بينها العلاقات الثنائية.
وقال إن المباحثات مع نظيره الفرنسى تناولت علاقات التعاون وسبل تعزيزها فى شتى المجالات بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى إبرز المستجدات والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن بينها القضية الفلسطينية وأهمية تحريكها
وأضاف أن العمليات الإرهابية تستهدف تحقيق أغراض سياسية وليس لها علاقة بالدين الإسلامى الحنيف، الذى يحض مثل باقى الأديان على السلام والتسامح.
وأوضح أن هناك ترابطا كبيرا على مستوى القيادة السياسة فى البلدين، و"لنا رؤية مشتركة حيال كافة القضايا، وسنعمل على ارتقاء بالعلاقات لخدمة الشعبين الصديقين.
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