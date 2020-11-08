هنّأت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أتقدمُ بالتهنئة لرئيس الولايات حسين في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أتقدمُ بالتهنئة لرئيس الولاياتالمتحدة الأمريكية المُنتخب جو بايدن".

وأضاف: "نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بعجلة الحوارات والتعاون بين البلدين على كافة الصُعد"، مشيرا إلى أن "التحديات المشتركة تدعونا لتكثيف العمل المشترك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية تهنّئ جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.