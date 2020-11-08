الخارجية العراقية تهنّئ جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية

هنّأت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الأخيرة.
حسين في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أتقدمُ بالتهنئة لرئيس الولايات
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد
وأضاف: "نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بعجلة الحوارات والتعاون بين البلدين على كافة الصُعد"، مشيرا إلى أن "التحديات المشتركة تدعونا لتكثيف العمل المشترك".
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