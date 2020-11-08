الموت يخطف والد” لاغتيست”.. ويؤثر في خططه الفنية

يمر النجم المغربي العالمي، لاغتيست، من وضع نفسي مؤلم، جراء وفاة والده، صباح اليوم الأحد.
وأعلن أصدقاء مقربون من يوسف أكديم، المعروف فنيا بلقب “لاغتيست”، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الخبر الحزين، مقدمين له العزاء عبر منشورات.
ويتوقع أن يحل “لاغتيست” في المغرب لحضور جنازة والده، كونه كان في فرنسا، حيث يستقر عادة.
وبعثر الموت أوراق لاغتيست الفنية، إذ انطلق، قبل فترة قصيرة، في الترويج للأغاني ألبومه الجديد comme avant، كما يستعد لتصوير أول فيلم من بطولته بعنوان “أتومان”.
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