ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة..قال في تدوينة جديدة: هذه الانتخابات مسروقة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهاماته بوجود تزوير في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها أمريكا خلال الأسبوع الجاري، والتي أسفرت على فوز منافسه جو بايدن بالبيت الأبيض.

وتابع ترامب في مجموعة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، منذ قليل، أن “هذه الانتخابات مسروقة”، مبرزا أنه “يجب فصل أصوات البريد في بنسلفانيا عن أصوات الاقتراع المباشر”، متسائلا ” كيف تمت المصادقة على بطاقات الاقتراع هذه، لأنه إذا كانت هناك مشكلة في النظام حول المصادقة، فسيؤثر ذلك بشكل خطير على الانتخابات بأكملها”.

وأضاف: “ما يقلقني هو أن لدينا أكثر من مائة مليون بطاقة اقتراع بالبريد في مدن مثل فيلادلفيا وديترويت مع سلسلة طويلة من المشاكل الانتخابية”.

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ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرفض الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان ترامب أصدر بيانا ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام فوز بايدن،

واورد “ترامب” في البيان الذي نشرته حملته: “الحقيقة الواضحة هي أن هذه الانتخابات لم تنته بعد، لم تتم المصادقة على فوز جو بايدن، في أي ولاية، فضلا عن الولايات المجبرة على إعادة إحصاء الأصوات، والولايات التي قدمت فيها حملتنا طعونا قانونية صحيحة ومشروعة”.

ويشار إلى أن المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، حصل على 284 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب، على 214 صوتا، وفقا لما ذكرته قناة “سي إن إن” الأمريكية.