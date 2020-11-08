ضمن جولة تهدئة العالم العربي على خلفية الرسوم المسيئة.. وزير خارجية فرنسا يزور المغرب

ضمن جولة تهدف لإخماد الغضب على فرنسا بسبب قضية الرسوم المسيئة للإسلام، ينتظر أن يحل وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان بالمغرب.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن لودريان سيلتقي صباح غد الإثنين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخاج ناصر بوريطة.

لودريان، بدأ زيارته للمنطقة نهاية هذا الأسبوع بمصر، في الوقت الذي نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن زيارة لودريان للمنطقة تهدف إلى “التهدئة” مع العالم العربي بشأن أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة.

وكان المغرب قد أدان بشدة، الإمعان في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للإسلام وللرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

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وذكر بلاغ سابق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تستنكر هذه الأفعال التي تعكس غياب النضج لدى مقترفيها، وتجدد التأكيد على أن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ومعتقداتهم.

وأبرز البلاغ أن حرية التعبير لا يمكنها، لأي سبب من الأسباب، أن تبرر الاستفزاز والتهجم المسيء للديانة الإسلامية التي يدين بها أكثر من ملياري شخص في العالم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بقدر ما تدين المملكة المغربية كل أعمال العنف الظلامية والهمجية التي ترتكب باسم الإسلام، فإنها تشجب هذه الاستفزازات المسيئة لقدسية الدين الإسلامي.

وختم البلاغ بأن المملكة المغربية تدعو، على غرار باقي الدول العربية والإسلامية، إلى الكف عن تأجيج مشاعر الاستياء وإلى التحلي بالفطنة وبروح احترام الآخر، كشرط أساسي للعيش المشترك والحوار الهادئ والبناء بين الأديان.