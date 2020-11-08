اندلاع حريق بمصحة لطب الأسنان في طنجة-صور

اشتعل حريق، صباح يوم الأحد، في عيادة لطب الأسنان بمنطقة حي بنديبان، دون خسائر في الأرواح.

الحريق شب في الطابق الأول لعمارة تحتوي على عيادة لطبيب الأسنان بحي النصر بمنطقة بنديبان، ونتج عنه خسائر مادية كبيرة.

وسارعت عناصر الوقاية المدنية لإخماد الحريق، والتي تمكنت منه قبل أن ينتقل إلى الطوابق الأخرى في نفس المبنى، ورجحت مصادر أن سبب الحريق تماس كهربائي.