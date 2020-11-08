البحرية الملكية تخبط محاولة تهريب سواحل الحسيمة وتحجز طنين من الشيرا

علم لدى مصدر عسكري أن خفر السواحل، التابع للبحرية الملكية، أحبط، خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد، عملية لتهريب المخدرات بعرض سواحل الحسيمة.
وأوضح المصدر ذاته أن العملية مكنت من توقيف خمسة مهربين على متن قارب صيد، وحجز طنين من مخدر الشيرا كانت مخبئة في 69 حزمة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسليم الحمولة، والمعدات المحجوزة إلى الدرك الملكي، لاستكمال المسطرة المتبعة.
وكان خفر السواحل، التابع للبحرية الملكية العاملة، قد أحبط بعرض البحر الأبيض المتوسط، الخميس الماضي، عملية لتهريب المخدرات، وذلك بعد مطاردة لقارب سريع.
وعلم لدى مصدر عسكري أن المهربين لاذوا بالفرار بسرعة عالية نحو عرض البحر، إثر مطاردتهم من طرف عناصر الدورية، وذلك بعد أن قاموا بالتخلص من حمولة المخدرات بإلقائها في البحر.
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