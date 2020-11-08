أم ل3 أطفال مصابين بالثلاسيميا تناشد القلوب الرحيمة: حالتهم في تدهور.. يحتاجون إلى عمليات بتكلفة 390 مليون سنتيم – فيديو

أمام قلة الحيلة، وقصر اليد، لم تجد الباتول سبيلا لإنقاذ فلذات كبدها الثلاث، سوى مناشدة ذوي القلوب الرحيمة لتسديد مبلغ عمليات يحتاجونها لمواصلة حياتهم، التي يهددها مرض الثلاسيميا.

وتحدثت الأم بأسى، وحزن لـ”اليوم 24″ عن حالة أطفالها الثلاثة، مؤكدة أنها تصارع من أجلهم، وتجد نفسها مضطرة إلى اللجوء بشكل دوري إلى المستشفى لتمكينهم من الدم، الذي يحتاجونه، غير أن حالتهم الصحية تتراجع سلبا مع مرور الأيام.

وأكدت الأم، أن الحل المتاح أمام أطفالها، هو عمليات يخضعون لها في تركيا، يبلغ سعر الواحدة 130 مليون سنتيم، ما يجعلها في حاجة إلى 390 مليون، لإنقاذ أطفالها الثلاث.

الثلاسيميا، مرض وراثي، يؤثر في كريات الدم الحمراء، وينتج عنه خلل في الجينات، ويسبب فقر الدم المزمن، ما قد يؤدي إلى وفاة المصابين، لأنه يؤثر في صنع الدم، فتكون كريات الدم الحمراء غير قادرة على القيام بوظيفتها.