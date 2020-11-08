شكرا لقرائتكم خبر عن وصفتها بالمزورة.. المعارضة في جورجيا تطالب بإعادة الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

تجمع المتظاهرون في العاصمة الجورجية اليوم الأحد للتنديد بانتخابات الشهر الماضي ووصفها بأنها مزورة، ودعوا إلى تصويت جديد.

وذكرت وكالة بلومبرج" للأنباء أن الحكومة حثت المعارضة على تسلم مقاعدها في البرلمان، وطلبت من الشعب تجنب التجمعات الحاشدة وسط قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن الحزب الحاكم في جورجيا فوزه في الانتخابات البرلمانية في 31 أكتوبر. وحصل حزب الحلم الجورجي،الذي أسسه الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي على 23ر48% من الأصوات، ليحقق فوزه الثالث على التوالي على كتلة المعارضة الرئيسية "الحركة الوطنية المتحدة"، التي حصلت على 18ر27% من الأصوات.

وتجمع الآلاف خارج مبنى البرلمان في تبليسي، وعرضوا ملصقا عملاقا لزعيم الحزب الحاكم ووعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وهما يتصافحان. ويدعو المتظاهرون إلى استقالة لجنة الانتخابات المركزية ثم إجراء تصويت جديد.

وأمرت جورجيا بحظر التجوال من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا في تبليسي وجميع المدن الكبرى بدءا من 9 نوفمبر لمكافحة تفشي الفيروس. وسجلت الدولة 2859 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية. وطالب قادة المعارضة المتظاهرين بارتداء الكمامات.