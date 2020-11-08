شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا عالميا تتجاوز 50 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل
وكان شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي أسوأ شهر بالنسبة للجائحة حتى الآن، إذ أصبحت الولايات المتحدة أول بلد يسجل أكثر من 100 ألف حالة في اليوم الواحد، وأسهم ارتفاع في معدلات الإصابة بأوروبا في زيادة تلك الحالات.
ويظهر معدل الإصابات على مدى السبعة أيام الماضية أن الحالات اليومية على مستوى العالم تشهد تزايدا بمعدل يتجاوز 540 ألف حالة.
وتوفي أكثر من 1.25 مليون شخص بسبب مرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.
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