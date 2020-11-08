فيديو.. بايدن يهزم ترامب في المصارعة أيضا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه الأنظار في الوقت الراهن إلى الولايات المتحدة بعد فوز الديمقراطي جو بايدن برئاسيات عام 2020 وهزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب

وفي الوقت الذي كان السباق المستعر إلى البيت الأبيض لا يزال مستمراً قبل إعلان النتائج، كانت تدور معركة شرسة أخرى بين المرشحين رجحت كفة بايدن؛ ولكن في الواقع الافتراضي.



هذه المواجهة دارت داخل الحلبة في محاكاة لمباراة مصارعة لجأ إليها مطورو برامج في موقع "جيف مي سبورت" الرياضي لتسوية السباق الرئاسي بطريقة أسهل أثناء عملية شاقة لفرز واحتساب أصوات الناخبين بدا وكأنها تستغرق وقتاً طويلاً.

وبعيدا عن الواقع الدراماتيكي إلى حد كبير، وعمل الموقع على تصميم محاكاة للقتال بين المرشحَين باستخدام لعبة المصارعة الشهيرة "WWE 2K20".

وخلال فيديو المباراة الذي نشر على موقع "يوتيوب"، كان من الواضح أن ترامب يتمتع بميزة الخبرة الداخلية على بايدن، بعد تجاربه السابقة في عالم بطولات المصارعة.

وخلال تحدٍ لا يقل ضراوة عن معركة الرئاسة، بدا أن ترامب صاحب الخبرة داخل حلبة المصارعة يتفوق في البداية على بايدن أثناء المباراة؛ لا سيما بعد أن لجأ إلى "تكتيكات قذرة" للفوز بالمباراة.

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لكن بعد شد وجذب خلال المباراة وتقدم وتراجع كلا المرشحين الذين تصارعا خارج الحلبة نجح بايدن في حسم نتيجة المباراة لصالحه والفوز بحزام البطولة الذي يرمز لرئاسة الولايات المتحدة.

ويرتبط ترامب بعلاقة جيدة مع رئيس مجلس إدارة منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية، فينس مكمان، حيث شارك الرئيس الأمريكي في مهرجان المصارعة "راسلمانيا 23" عام 2007.

وتحدى ترامب المصارع السابق فينس مكمان الذي يؤيد الحزب الجمهوري، في نزال سمي يومها بمعركة "المليارديرات"، كما اختير ترامب عندما كان رجل أعمال عضواً في قاعة المشاهير الخاصة بالمنظمة.





وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، السبت، فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق النتائج غير النهائية، فقد فاز بايدن بـ(24) ولاية جمع خلالها (290) صوتا من المجمع الانتخابي.

