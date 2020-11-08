بايدن رئيسا.. خطأ فادح بأول خطاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أخطأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين في بعض كلماته أثناء خطابه الأول، كرئيس للبلاد.

وارتكب بايدن زلة لسان جديدة ولكنها هذه المرة كانت خلال أهم خطاب في حياته، كرئيس منتخب، حينما أخطأ في عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة.



وصعد بايدن، البالغ من العمر 77 عامًا، إلى المنصة لإلقاء خطاب فوزه الانتخابي أمام مئات المؤيدين في ويلمنجتون، ديلاوير، ليلة السبت، لكنه أخطأ في كلماته حين استشهد بأرقام مهمة حول عدد وفيات كورونا.

فبعد قراءة ترنيمته المفضلة، قال: "آمل أن توفر بعض الراحة والعزاء لأكثر من 230 ألف مليون أسرة فقدت أحد أفراد أسرتها بسبب هذا الفيروس الرهيب هذا العام"، فيما يبلغ عدد وفيات فيروس كورونا الحالي في الولايات المتحدة أكثر من 230 ألف شخص وليس "ألف مليون"، بحسب تعبير بايدن.

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ومن المعروف أن بايدن كان يعاني من التلعثم في طفولته، وكثيرًا ما ارتكب مثل هذه الزلات في الكونجرس، وعلى منصة المناظرة، وأثناء الحملات الانتخابية، حتى إنه أطلق على نفسه في وقت ما "آلة زلات"، لكنه دائما ما يؤكد أن زلاته هي أخطاء غير مقصودة.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، أمس السبت، بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات.

ووفق النتائج غير النهائية، فقد فاز بايدن بـ(24) ولاية جمع خلالها (290) صوتا من المجمع الانتخابي.