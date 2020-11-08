صحيفة: تميزت العلاقات الإماراتية الأمريكية بأنها تقوم على تعاون استراتيجي راسخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، على مدى عقود تميزت العلاقات الإماراتية الأمريكية بأنها تقوم على تعاون استراتيجي راسخ، وتنسيق دائم في جميع المجالات، وهي علاقات تجمع الدولتين والشعبين الصديقين وتنطلق من التفاهم الكبير والمبادئ المشتركة وتأكيد أهمية التعاون القائم على أسس ثابتة تزداد قوة مع مرور الوقت، وهو ما يتم الاستدلال عليه من خلال مسيرة عقود من علاقات الصداقة القوية بين الدولتين والتي تميزت بالتطور والتحالف الاستراتيجي النابع من الرؤية المشتركة تجاه كافة القضايا، وهو ما أكده صاحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، خلال تهنئة فخامة جو بايدن الرئيس الأمريكي الجديد الفائز في انتخابات الرئاسة بالقول:" تهانينا للرئيس المنتخب ال46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بفوزهم بالانتخابات الأمريكية الرئاسية. علاقاتنا منذ خمسة عقود راسخة واستراتيجية مع الولايات المتحدة.. وتمنياتنا لهذه العلاقة المزيد من التقدم والرسوخ مع الرئيس المنتخب الجديد".

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وأوضحت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365"، أن العلاقات الإماراتية مع الولايات المتحدة تنطلق من إرادة سياسية راسخة تجسدها قيادتا البلدين الصديقين في الحرص على تعزيز التعاون المشترك والذي يقدم المثال التام على ما يجب أن تكون عليه بين جميع الدول التي تعمل لصالح شعوبها وتعزيز التنمية والتعاون للتعامل الأفضل مع جميع القضايا والتحديات أياً كانت، وطوال عقود كان التحالف الاستراتيجي الثابت عنواناً وشاهداً على أهمية الروابط على الصعد كافة وما ينتج عنها من تحقيق لمصالح الطرفين، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبة فوز فخامة جو بايدن بانتخابات الرئاسة ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، وذلك بقول سموه: "خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق، الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف استراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".

وأضافت في ختام افتتاحيتها أن دولتي الإمارات والولايات المتحدة، قدمتا التحالف الذي يجسد الحرص التام على تنسيق المواقف بغية تحقيق الأمن والسلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط، واليوم فإن المسيرة التاريخية للروابط المشتركة بين الدولتين والشعبين الصديقين، سوف يتم تعزيزها ومواصلة تحقيق المنافع والمصالح المشتركة من حيث العمل لتوسيع رقعة السلام كخيار استراتيجي يدعم التنمية والاستقرار والانفتاح والتوجه بثقة نحو المستقبل الذي يمكن من خلاله تحقيق أهداف الشعوب والعمل لصالح الأجيال اللاحقة وما يجب أن يكون عليه العالم من انفتاح وتعاون بين جميع أممه وشعوبه التي يمكنها الاستفادة من مسيرة ونتائج العلاقات الإماراتية مع جميع الأمم المتحضرة وخاصة الولايات المتحدة