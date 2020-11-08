شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يعلن التاريخ الدقيق لوصول مسبار الأمل للمريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقطع فيديو لآخر مستجدات رحلة مسبار الأمل ليعلن من خلاله تاريخ وصول المسبار إلى الكوكب الأحمر.



وقال عبر تغريدة على تويتر: "بعد مرور 111 يوما على انطلاق رحلة مسبار الأمل نحو المريخ والتي قطعت 290 مليون كم.. أجرى مسبار الأمل اليوم آخر تعديل في مساره.. ونعلن اليوم تاريخ الوصول الدقيق للكوكب الأحمر 9-2-2021 بإذن الله تمام الساعة 7:42 دقيقة مساء.. سيكون لنا عيداً.. وللعرب..:"

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