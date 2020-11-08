الإدارية العليا تؤجل 9 طعون على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب لـ 10 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
أجلت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، اليوم الأحد، نظر 9 طعون انتخابية على نتائج المرحلة الأولى والمعلنة بقرارت من الهيئة الوطنية للانتخابات، لجلسة 10 نوفمبر الجارى، للاطلاع والمستندات.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
ومن ضمن الطعون المقامة؛ طعن واحد من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، و2 طعن من قنا، و2 طعن من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، و2 طعن من أسوان، وطعن واحد من الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بني سويف، و4 طعون من أسيوط .
كانت هذه تفاصيل خبر الإدارية العليا تؤجل 9 طعون على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب لـ 10 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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