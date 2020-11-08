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الإدارية العليا تؤجل 9 طعون على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب لـ 10 نوفمبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أجلت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، اليوم الأحد، نظر 9 طعون انتخابية على نتائج المرحلة الأولى والمعلنة بقرارت من الهيئة الوطنية للانتخابات، لجلسة 10 نوفمبر الجارى، للاطلاع والمستندات.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ومن ضمن الطعون المقامة؛ طعن واحد من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، و2 طعن من قنا، و2 طعن من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، و2 طعن من أسوان، وطعن واحد من الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بني سويف، و4 طعون من أسيوط .

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