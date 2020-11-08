صور.. محافظ جنوب سيناء يستعرض خطة تحويل شارع المنشية إلى ممشى جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، شارع المنشية في مدينة الطور، لاستعراض الخطوط العريضة لغلق الشارع تمهيدًا لتحويله إلى ممشى.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية لاستكمال شارع 306، في نهاية الأسبوع الجاري، وجرى الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية والتصور الجديد للبدء في تنفيذ المشروع، والذي يضم أكثر من 20 محل وباكية كمشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد المحافظ أنه سيجرى تحويل شارع المنشية إلى ممشي سياحي، ووضع مقترح لإعادة تخطيط وتطوير الشارع، وأيضًا تطوير المحال التجارية التي توجد به وإلغاء بعضها، وجرى تشكيل لجنة لإعادة تحديد الأنشطة التي ستتواجد في المكان مع مراعاة البعد الإنساني.

وأوضح المحافظ أنه سوف يجرى نقل جميع محال الدواجن والأسماك إلى سوق بدر الحضاري الجديد، والإبقاء على باقي الأنشطة، مع إزالة جميع التعديات على خط التنظيم في الشارع، تمهيدًا لتوسيع خاصة أنه الشارع الرئيسي بالمدينة.

واستعرض المحافظ مع مدير المرور الخطوط العريضة للبدء في غلق الشارع، وفتح الشوارع والمحاور المرورية الجانبية لخدمة المحلات والأنشطة التجارية التي توجد بالمنطقة.

وقال إن هناك مقترحين للبدء في أعمال تطوير شارع المنشية، إحداهما غلق الشارع نهائيًا أمام السيارات، والثاني تحديد فترة زمنية محددة حتى يسهل توصيل البضائع للمحلات التجارية، مع وضع علامات إرشادية وتحرير غرامات لأي سيارة تقف مخالفة.

وطالب المحافظ بضرورة تعاون المواطنين مع الجهاز التنفيذي، لتحويل مدينة الطور إلى عاصمة حقيقية، خاصة أن شارع المنشية يتعامد مع شارع الكورنيش، وهو حلقة الربط الرئيسية بالكورنيش.

وأضاف أنه سيجري استخدام حجر البازلت في إنشاء الممشى، وإقامة أرصفة جديدة، وإزالة التعديات بالشارع، وعدم السماح بأي مخالفة للتنظيم الجديد.