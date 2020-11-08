في محضر رسمي.. مرشح النواب يتهم عضو مجلس الشيوخ في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

حرر أحد المرشحين بالدائرة العاشرة ومقرها مركز السنبلاوين، بالدقهلية، محضرًا حمل رقم 3155 إداري مركز شرطة تمي الأمديد ضد نائب في مجلس الشيوخ يتهمه بالاعتداء اللفظي وتحريض سيدة تحث الناخبين على عدم اختياره وذلك في مقر اللجنة الفرعية بقرية السمارة.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة تمي الأمديد من مرشح عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد يتهم فيه نائب بمجلس الشورى، بالاعتداء عليه لفظيًا وحث الناخبين على عدم الإدلاء بأصواتهم له في انتخابات مجلس النواب.

حرر عن ذلك المحضر رقم 3155 إداري تمي الأمديد، وأخطرت اللجنة العامة للانتخابات بالواقعة

ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومي السبت والأحد (7 و8 نوفمبر الجاري) 358 مرشحًا على 21 مقعدًا فرديًا، و142 مرشحًا بنظام القائمة في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.