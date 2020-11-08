انتشال جثة سائق من "البحر المالح" في المحلة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة سائق مركبة دراجة آلية "توك توك" عثر عليها في البحر المالح بعزبة توما التابعة لدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد العثور على جثة لشخص مجهول الهوية غرق نتيجة سقوطه بالتوكتوك في البحر المالح.

انتقلت قوة من مباحث قسم ثان إلى مكان الواقعة ولم يتم تحديد هوية جثة سائق التوكتوك ولا يوجد معه أوراق ثبوتية تدل على بياناته الشخصية.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليها، وحُرر محضرًا بالواقعة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.