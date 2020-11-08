بعد ارتفاع درجة حرارته.. استبدال رئيس لجنة انتخابية في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

استبدلت اللجنة المشرفة على انتخابات النواب 2020 في كفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم الأحد، رئيس لجنة انتخابية بالدائرة الرابعة دسوق، وفوه، ومطوبس، بآخر، ضمانا لسير العملية الانتخابية بانتظام.

وكشف مصدر مسئول بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، عن تعرض المستشار طارق عبد اللطيف، رئيس اللجنة الفرعية رقم 153 ومقرها مجمع مدارس قرية الروس، التابعة لمركز مطوبس، بالدائرة الرابعة، لشعوره بإعياء شديد، وارتفاع في درجة حرارته.

وأكد المصدر أن عملية التصويت مستمرة، ولم تتأثر بإصابة رئيس اللجنة الانتخابية، وحالة التصويت هادئة، ولم يتم رصد أي مخالفات انتخابية حتى الآن.