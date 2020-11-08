محافظ القاهرة: انتخابات النواب تتم بيسر وبدون معوقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولته بعدد من اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب للاطمئنان على سير العملية الانتخابية حيث زار لجنة مدرسة عبدالعزيز آل سعود الرسمية للغات بمصر الجديدة، ولجنة مدرسة طبري الحجاز بالنزهة، ولجنة مدرسة الشهيد شريف مناع بمدينة نصر، ولجنة مدرسة الجمعية الخيرية بالسيدة زينب، ولجنة مدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات بغرب القاهرة.

وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وخاصة توفر الكراسي المتحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من الشمس.

كما حرص المحافظ على تفقد محيط اللجان الانتخابية للتأكد من عدم وجود أي إشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.

وأشاد محافظ القاهرة، بالتزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد.

كما أشاد محافظ القاهرة بمشاركة كافة الفئات في عملية الاقتراع خاصة الشباب وهو ما يدل على وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل بلدهم.

وأكد محافظ القاهرة، على أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أي معوقات في رسالة للعالم باستقرار الوطن، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى.