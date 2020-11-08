روحاني يدعو بايدن إلى اغتنام الفرصة لتعويض أخطاء الماضي.. تفاصيل

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية المقبلة، غداة فوز جو بايدن بالرئاسة، إلى اغتنام الفرصة لتعويض أخطاء الماضي، في إشارة إلى سياسات دونالد ترامب ضد طهران، فيما أكد وزير الخارجية جواد ظريف أن العالم يراقب ما ستفعله الإدارة الجديدة.
وحسب شبكة سي ان ان، قال روحاني، خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومي، إن "الفرصة سنحت للإدارة الأمريكيةالمقبلة لتعويض أخطاء الماضي وأن تحترم المواثيق الدولية العودة اليها". وأضاف روحاني أن "إيران كانت ملتزمة بتعهداتها، والتعامل البناء مع العالم هو استراتيجيتها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
ورأى روحاني أن "مقاومة الشعب الإيراني انتصرت في الحرب الاقتصادية التي فرضتها الحكومة الأمريكية"، وقال: إن الشعب الإيرانيبمقاومته البطولية للحرب الاقتصادية المفروضة أثبت أن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية محكوم عليها بالفشل"، مضيفا أنه "حان الوقت لنشهد تعزيز الأمن والتنمية في المنطقة وذلك في ظل التعاون والتآزر بين إيران وجيرانها".
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقد قال الشعب الأمريكي، والعالم يراقب ما إذا كان القادة الجدد سيتخلون عن التنمر الكارثي غير القانوني للنظام المنتهية ولايته، ويقبلون التعددية والتعاون واحترام القانون"، مضيفا أن "الأفعال هي الأكثر أهمية".
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