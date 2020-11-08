مستشار الأمن القومي السابق لترامب يحذر من الأضرار التي قد تخلفها سلوكياته

حذر مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، من الأضرار التي قد تخلفها سلوكيات الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، ويؤكد على "فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرغم من المعارك القضائية التي تجري في المحاكم".
ولفت بولتون، إلى أنه كان في الفريق القانوني للرئيس جورج بوش الابن، في الانتخابات الرئاسيةالأمريكية للعام 2000، عندما نازعه الديمقراطيون على الفوز، لمرشحهم آل غور، مضيفا أن "الولايات المتحدة خرجت منتصرة وقتها، وستخرج منتصرة هذه المرة أيضا"، وفقا لروسيا اليوم.
ونبه من أن المشكلة هذه المرة، إذا "واصل زعيم العالم الحر الادعاء دون دليل، بأن الانتخاباتسرقت منه بالتزوير، فإننا أمام مأزق خطير، أكبر من مجرد مساعدة الخاسرين على مواجهة الحقيقة وتقبل الهزيمة".
كما قال بولتون، إن "تركة ترامب ليست كلها سيئة، فالملايين من الناخبين رفضوا الحزب الديمقراطي، والأكثر إزعاجا لليسار، هو تزايد الدعم للمرشحين الجمهوريين، من الناخبين من أصول لاتينية".
وأكد "أننا دون ترامب، نستطيع الآن العمل على استعادة الناخبين الذين نفرهم بسلوكه، وإعادة بناء أغلبية جمهورية لاستعادة السلطة".
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