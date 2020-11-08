النمسا تُسجل 5933 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 5933 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 153 ألفًا و153 إصابة وقد تعافى منهم 91 ألفًا و719 حالة بينما توفى 1411 حالة،

منوهة بأن هناك 2992 حالة تتواجد بالمستشفيات لتلقى العلاج منها 459 حالة في وحدات العناية المركزة.



وأشارت إلى أن أعلى الإصابات جاءت في ولاية النمسا العيا وبلغت 1608 حالات، يليها النمسا السفلى

1370 حالة، وتيرول 808 حالات، وستيريا 752 حالة وفيينا 522 حالة بينما جاءت أقل الإصابات في سالزبورج وبلغت 144 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.