مدير الصحة العالمية مُهنئًا بايدن: نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة

هنأ مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، على فوزهما في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وقال غيبريسوس - في تغريدة له على (تويتر)، اليوم الأحد، "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا

وزملائي في منظمة الصحة العالمية إلى العمل معكم ومع إدارتكم".



​وأضاف أن "أزمات مثل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح وسبل العيش المشترك".