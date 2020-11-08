هنأ مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، على فوزهما في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وزملائي في منظمة الصحة العالمية إلى العمل معكم ومع إدارتكم".
وقال غيبريسوس - في تغريدة له على (تويتر)، اليوم الأحد، "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا
وأضاف أن "أزمات مثل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح وسبل العيش المشترك".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الصحة العالمية مُهنئًا بايدن: نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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