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مدير الصحة العالمية مُهنئًا بايدن: نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة

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هنأ مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، على فوزهما في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.


وقال غيبريسوس - في تغريدة له على (تويتر)، اليوم الأحد، "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا

وزملائي في منظمة الصحة العالمية إلى العمل معكم ومع إدارتكم".


​وأضاف أن "أزمات مثل جائحة (كوفيد-19) تظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح وسبل العيش المشترك".

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