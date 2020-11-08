رئيس الحكومة اللبناني يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية

قدم رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، تهنئة لجو بايدن ونائبته كامالا هاريس على موقع تويتر، لفوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا: "تهانينا القلبية للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس".

و أعرب الحريرى، عن ثقته باستمرار العلاقات التاريخية بين البلدين، قائلا: "أنا واثق من أن الصداقة

التاريخية بين بلدينا ستستمر. طاقة جديدة لتقديم حلول للمشاكل"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وفاز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد منافسة شرسة مع الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بهزيمته في السباق الرئاسي.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.