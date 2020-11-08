بايدن يحاول تهدئة الانقسامات غير المسبقة في الولايات المتحدة

قال جو بايدن، فى خطابه الأول للشعب الأمريكى كرئيس منتخب، "فلتشرف هذه الحقبة من التصوير الشرير في أمريكا على الانتهاء هنا والآن".

ناشد الرئيس المنتخب ملايين المؤيدين لترامب في تصريحاته بولاية ديلاوير، مؤكدًا سعيه للوفاء بوعود حملته، وذلك فى محاولة لتهدئة الانقسامات غير المسبقة في البلاد، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وصرح بايدن، في ختام جولته الثالثة للرئاسة، "بالنسبة إلى كل من صوتوا للرئيس ترامب، أتفهم خيبة الأمل الليلة". وأضاف، لقد خسرت أكثر من مرة في

حياتي أيضًا، لكن دعونا نعطي فرصة لبعضنا بعضًا الآن".

وتابع المسئول، "حان الوقت للتخلص من الخطاب القاسي وخفض درجة الحرارة، ورؤية بعضنا بعضًا مرة أخرى والاستماع إلى بعضنا بعضًا".

وأشار: "هذا هو الوقت المناسب للتدواي في أمريكا".

وبصدد المهمة الأساسية لسياسته قال بايدن، "لقد دعانا الأمريكيون إلى حشد قوى الأخلاق وقوى العدل وقوى العلم وقوى الأمل في المعارك الكبرى

في عصرنا".

وأعلن بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد". وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسًا للبلاد "ليس سهلًا"، مؤكدًا أنه سيكون رئيسًا لجميع الأمريكيين.

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.