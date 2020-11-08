رئيس وزراء إثيوبيا يُقيل قائد الجيش ومدير المخابرات ووزير الخارجية

أقال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اليوم الأحد، وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش، وفقًا لـ "رويترز".

وقال رئيس وزراء إثيوبيا، إن العمليات العسكرية في الشمال لها أهداف "واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها".

وعبأت إثيوبيا للحرب في منطقة تيجراي في الشمال، الخميس الماضي، مما خيب الآمال الدولية في تجتب صراع بين حكومة أبي وفصيل عرقي قوي قاد الائتلاف الحاكم

لعقود.

وقالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية إن إثيوبيا تبدو على شفا حرب أهلية، مما يهدد استقرار واحدة من أكثر المناطق استراتيجية في العالم، وهي القرن الإفريقي، ويؤدي إلى تصدع إحدى أقوى الدول الإفريقية من حيث عدد السكان.