ميلانيا تنتظر خروج ترمب من البيت الأبيض لطلب الطلاق

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترمب تنوي طلب الطلاق من زوجها دونالد ترمب عقب انتهاء فترة ولايته.

وذكرت الصحيفة أنباء سابقة مفادها أن ميلانيا انفجرت بالبكاء، بعد الإعلان عن فوز زوجها في انتخابات عام 2016. وقال أحد أصدقائها حينها، إنها لم تتوقع أبدا انتخابه رئيسا. وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة الأولى الأمريكية تريثت خمسة أشهر قبل الانتقال من نيويورك إلى واشنطن للانضمام إلى زوجها هناك، تحت ذريعة إكمال نجلهما بارون دراسته في المدرسة.

لكن كبيرة مستشاري ميلانيا ترمب سابقا، ستيفاني وولكوف، قالت، حسب "ديلي ميل"، إن السيدة الأولى كانت تتفاوض خلال تلك الفترة على اتفاقية ما بعد الزواج تضمن حصول بارون على حصة متساوية في ثروة والده. وادعت وولكوف أن لدى دونالد وميلانيا ترمب غرفتي نوم منفصلتين في البيت الأبيض ولم يعد زواجهما سوى صفقة.

من جانبها، زعمت مستشارة ترمب السابقة، أوماروسا مانيغولت نيومان، أن الزواج الذي استمر 15 عاما قد انتهى بالفعل، قائلة "تحسب ميلانيا كل دقيقة قبل تركه منصبه ما سيمكنها من طلب الطلاق".