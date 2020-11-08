باحثة مغربية في مجال الذكاء الاصطناعي مرشحة لجائزة دولية

رُشحت الباحثة في الذكاء الاصطناعي، والأستاذة في جامعة القاضي عياض بمراكش، هاجر منصف، لنيل جائزة “ويمن تيك” الدولية، التي يعلن عن الفائزين بها في 13 نونبر الحالي.

وتكرم الجائزة، التي تخصصها شبكة “ويمن تيك” النساء، اللائي يحققن إشعاعا دوليا في مجال التكنولوجيات المتقدمة، فيما تنافس المرشحة المغربية ضمن فئة “الذكاء الاصطناعي الشامل والمندمج”.

وهاجر منصف أستاذة في فرع تعلم الآلة ضمن تخصص الذكاء الاصطناعي، وتلقن دروسا في تحليل البيانات الضخمة بكلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضي عياض في مراكش، وحصلت عام 2005 على دبلوم الدولة في الهندسة من معهد البريد والمواصلات، ودكتوراه في المعلوميات من جامعة القاضي عياض.

وتملك هاجر منصف براءات الاختراع حول “نظام محيطي للتغذية الراجعة وتقييم تعلم الطلبة”، و”تقديم محتوى مخصص يعتمد على التعرف على المشاعر عبر الأجهزة المحمولة”.

وأوضحت النتائج الأولية للتصويت أن هاجر ضمن السبعة الأوائل في جميع فئات “ويمن تيك”، وهو ما يعزز فرصها للفوز.

وسيجري الإعلان عن المتوجات بالجائزة، يوم 13 نونبر الجاري، فيما سيتم تكريم المتوجات الثلاث عن كل فئة خلال حفل افتراضي، سينظم يوم 8 دجنبر المقبل.