وسط رفض الحركة التصحيحية.. الأحرار يمددون لأخنوش ستة أشهر بعد انتخابات 2021

مدد حزب التجمع الوطني للأحرار، ولاية رئيسه عزيز أخنوش، إلى ما بعد انتخابات 2021، وسط رفض الحركة التصحيحية.

وقال الحزب إن المؤتمر الاستثنائي المنعقد أمس السبت، صادق على تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي للحزب، وعلى تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية.

وصوت المؤتمرون الذين تابعوا أشغال المؤتمر الاستثنائي عن طريق المحادثة المصورة، بمقرات الحزب وبالقاعات التي تم تخصيصها لهذا الغرض، بالأغلبية على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطني عبر تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي، وبالإجماع على تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة.

وكانت الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار قد أعلنت عن رفضها للمؤتمر الاستثنائي وللتمديد للرئيس عزيز أخنوش لولاية جديدة على رأس الحزب.

واعتبرت الحركة نفسها أن المؤتمر باطل استنادا إلى روح القانون المنظم للحزب نفسه، والذي لايمنح الرئيس حق التمديد لنفسه، ولباقي الهياكل التنظيمية في مؤتمر استثنائي، مهما كانت المبررات، والظروف.

ولوحت الحركة باللجوء إلى القضاء للمطالبة، بإبطال كل ما سيترتب عن المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار.