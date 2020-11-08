“بنت الستاتي” تحول مشاعرها تجاه والدها إلى عمل فني.. وتحكي عن آخر لقاء بينهما – فيديو

تصدرت مغنية الراب “إيلي” بكليبها الجديد “بابا”، الذي عكست من خلاله مشاعرها تجاه والدها، قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا بالمغرب، حسب إحصائيات، اليوم الأحد.

إلهام العرباوي، ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي، انقطعت علاقتها بوالدها، منذ سنوات، برغبة منه، فقررت من خلال عملها الفني الجديد، مشاركة أحاسيسها، ومشاعرها تجاهه.

واستعانت “بنت الستاتي” بالممثلة الطفلة سلمى كمال، لتجسد عبرها مشاهد من مرحلة طفولتها، إلى جانب الاستعانة بشخص شبيه بوالدها الفنان عبد العزيز الستاتي.

وبعد خروج إلهام العرباوي، في تصريحات سابقة، للتعبير عن رغبتها في الصلح مع والدها، وعودة المياه إلى مجاريها، وأمام عدم تفاعله مع الموضوع، ارتأت أن تعبر عما يخالجها، بأسلوب فني، وحضرت أغنية عنه.

وينكر عبد العزيز الستاتي علاقته بابنته إلهام، نتيجة نمط عيشها، الذي اختارته، على الرغم من معارضته لها، بينما لا تزال هي منذ سنوات تحاول التودد إليه، بغية عودة علاقتهما إلى الوضع الطبيعي المفترض.