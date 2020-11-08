رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

الأحد 8 نوفمبر 2020

قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اليوم الأحد، إنه أقال وزير الشؤون الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش، وفقا لرويترز



ولم يذكر سببا للتغييرات التي جاءت بعد أيام من إصداره أمرا بعملية عسكرية في إقليم تيجراي.

وكان قد قال رئيس وزراء إثيوبيا، إن العمليات العسكرية في الشمال لها أهداف "واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها".

وعبأت إثيوبيا للحرب في منطقة تيجراي في الشمال، أمس الخميس، مما خيب الآمال الدولية في تجتب صراع بين حكومة أبي وفصيل عرقي قوي قاد الائتلاف الحاكم لعقود.