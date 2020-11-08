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شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام مروحيتين ماليزيتين في الجو والان مع التفاصيل
الأحد 8 نوفمبر 2020
لقي شخصان حتفهما في حادث اصطدام مروحيتين صغيرتين في الجو، مما أدى إلى تحطم إحداهما بمنطقة /تامن ميلاواتي/ في مدينة أمبانج بضواحي العاصمة الماليزية، في حوالي الساعة 12 ظهرا.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) اليوم الاحد عن مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ لولاية سيلانجور، نورعزام خميس، قوله إن القتيلين هما رجلان محليان، أحدهما من سيلانجور ويبلغ من العمر 56 عاما، والآخر من كيلانتان ويبلغ من العمر 41 عاما.
أما المروحية الأخرى والتي كان على متنها شخصان، امرأة تبلغ من العمر 51 عاما، ورجل يبلغ من العمر 66 عاما، فتمكنت من الهبوط بسلام رغم تعرضها لخلل فني جراء التصادم، بحسب ما قاله المسؤول.
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