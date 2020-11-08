شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. حملة أمنية واسعة لملاحقة بقايا "داعش" الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

باشرت قوات عراقية مشتركة اليوم بتنفيذ عملية أمنية عسكرية واسعة النطاق لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال "مكحول وخانوكة" الواقعة بين عدة محافظات عراقية بشمال البلاد.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي اليوم أن العملية التي تستمر عدة أيام تنفذ بمشاركة قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية ولواء الرد السريع وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات أخرى, وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.

إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم عن قيام طائرات القوة الجوية والتحالف الدولي بتنفيذ سلسلة ضربات جوية على مواقع تابعة للإرهابيين في المناطق المذكورة.