شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا تستعد للعاصفة إيتا بعد مقتل العشرات في أمريكا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

بدأ مئات الآلاف من الكوبيين إخلاء منازلهم مع اقتراب العاصفة الاستوائية إيتا من الساحل الجنوبى لكوبا مما يهدد بهطول أمطار غزيرة وفيضانات بعد مقتل العشرات فى أمريكا الوسطى.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية فى كوبا وصول العاصفة إلى اليابسة فى وسط كوبا خلال الليل ، محذرا من رياح تتراوح سرعتها بين 90 و 110 كيلومترات فى الساعة وعاصفة وفيضانات ساحلية عارمة.

وقالت السلطات الكوبية إن المزارعين ينقلون مواشيهم إلى مواقع آمنة ويحصدون أكبر قدر ممكن من المحاصيل قبل هبوب العاصفة.

وقال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير إن من المتوقع هبوب رياح مدارية تماثل قوة العاصفة يوم الأحد على فلوريدا كيز ومناطق من جنوب ولاية فلوريدا. وأضاف أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدى أيضا إلى حدوث فيضانات مفاجئة هناك.

واجتاحت إيتا ،التى تعد واحدة من أعنف العواصف التى شهدتها أمريكا الوسطى منذ سنوات ، نيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة يوم الثلاثاء مثيرة رياحا بلغت سرعتها 241 كيلومترا فى الساعة قبل أن تضعف إلى منخفض استوائى مع تحركها إلى الداخل وإلى هندوراس وبليز المجاورتين.