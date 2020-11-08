شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين جراء اصطدام مروحيتين في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخصان حتفهما في حادث اصطدام مروحيتين صغيرتين في الجو، مما أدى إلى تحطم إحداهما بمنطقة "تامن ميلاواتي" في مدينة أمبانج بضواحي العاصمة الماليزية.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية اليوم عن مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ لولاية سيلانجور، نورعزام خميس، قوله "إن القتيلين هما رجلان محليان، أحدهما من سيلانجور ، والآخر من كيلانتان".

أما المروحية الأخرى والتي كان على متنها شخصان، إمرأة تبلغ من العمر 51 عاما، ورجل يبلغ من العمر 66 عاما، فتمكنت من الهبوط بسلام رغم تعرضها لخلل فني جراء التصادم.